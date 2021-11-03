Леонид Пасечник: Донбасс из-за нагнетания ситуации Киевом должен быть готов к обострению конфликта

Пасечник: Донбасс из-за нагнетания ситуации Киевом должен быть готов к обострению конфликта. Фото: ЛИЦ

ЛНР из-за нагнетания ситуации Киевом должна быть готова к обострению обстановки на линии соприкосновения. Об этом сегодня заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

- Война рядом, войну никто не отменял. И с учетом того, что происходит сейчас в мире, как нагнетается ситуация, и пропавший сотрудник, и все остальное, и заявления киевских силовиков о том, что сняты все ограничения по поводу применения оружия в отношении нас - это все кажется словами, но вместе с тем все это неспроста. Поэтому мы должны быть готовы, - сказал Леонид Пасечник.

Напомним, что 13 октября в зоне разведения сил и средств у Золотого диверсионно-разведывательная группа ВСУ захватила офицера-наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что до освобождения офицера СЦКК диалог с Киевом бессмысленен. Представительство ЛНР в СЦКК прекратило контакты с украинской стороной и ограничило ряд маршрутов передвижения наблюдателей ОБСЕ.

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