Украинские снаряды повредили еще 3 жилых дома в Донецке

На улице Стратонавтов, 123 боеприпас пробил крышу дома. Фото: dnr-sckk.ru

Вчера вечером украинские силовики обстреляли улицу Стратонавтов в Киевском районе Донецка и примыкающее к столице село Веселое, в направлении которого противник выпустил шестнадцать 120-миллиметровых мин. В результате были зафиксированы многочисленные повреждения жилья местных жителей. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В Киевском районе Донецка были повреждены три жилых дома по улице Стратонавтов, 123, 139, 141. Между двумя последними была также посечена осколками теплотрасса, - рассказали подробности наблюдатели.

Как сообщил представитель администрации Киевского района Донецка, эти дома власти уже восстанавливали после украинских обстрелов три раза. В одну из вновь поврежденных многоэтажек жители начали заселяться только две недели назад.

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