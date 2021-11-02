В ДНР сообщили о захоронениях неизвестных жертв войны еще в 10 местах

Эксперты занимаются проверкой мест, где, по предварительным данным, могут располагаться братские могилы. Фото: МИД ЛНР

Специалистам межведомственной комиссии по розыску пропавших без вести лиц стало известно еще о десяти местах, где, возможно, были захоронены останки жертв боевых действий в Донбассе. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.

По словам омбудсмена, таких захоронений может быть гораздо больше - комиссия намерена провести работы по эксгумации тел на 16 локациях в ДНР. А пока эксперты занимаются проверкой мест, где, по предварительным данным, могут располагаться братские могилы.

- Нами прорабатываются еще 10 новых локаций, - отметила Дарья Морозова.

Напомним, в республиках Донбасса активизировали работу по поиску пропавших без вести во время войны. На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике уже обнаружены и подняты на поверхность останки 147 человек, погибших при неизвестных обстоятельствах в ходе боевых действий. А на территории ЛНР из стихийных захоронений извлекли останки 267 жертв агрессии ВСУ. Ведется работа по опознанию тел и поиску родственников погибших.

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