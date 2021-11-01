Защитники ЛНР подавили сигналы беспилотника, который корректировал огонь артиллерии ВСУ

Украинские военные активно применяют беспилотники, что запрещено Минскими соглашениями. Фото: МОУ
Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Народной милиции ЛНР подавили сигналы беспилотного летательного аппарата (БПЛА), с помощью которого киевские силовики корректировали цели в районе села Лозовое для последующего обстрела. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
- В ночь на 1 ноября по приказу командира 30-й бригады ВСУ Александра Зиневича бригадная артиллерийская группа в очередной раз применила беспилотник для уточнения целей в районе населенного пункта Лозовое для последующего нанесения огневого поражения крупнокалиберной артиллерией, - сказал он.
Филипоненко сообщил, что военнослужащие Народной милиции при помощи станции РЭБ «Тритон М1» подавили сигналы управления и навигации украинского беспилотника, после чего киевские силовики отказались обстреливать район села.
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