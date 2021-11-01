Для жителей ДНР с детьми от 6 лет изменились правила получения паспорта России

Жителям республики для получения паспорта РФ нужно выезжать в пункты выдачи совместно с детьми старше 6 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 ноября произошли изменения в порядке получения паспортов граждан Российской Федерации жителями Республики, которые включают в заявление о приеме в гражданство РФ детей возрастом от 6 лет. Об этом сообщает Миграционная служба МВД ДНР.

- В связи со вступлением в силу изменений в законодательстве Российской Федерации, а также во исполнение указания МВД России, с 1 ноября граждане ДНР, в заявление о приеме в гражданство РФ которых были включены несовершеннолетние дети возрастом от шести лет и старше, для получения оформленных паспортов гражданина Российской Федерации в обязательном порядке выезжают в пункты выдачи совместно с детьми, для проведения обязательной государственной дактилоскопической регистрации, - отметили в МВД ДНР.

Если на момент подачи заявления на вступление в гражданство РФ вашему ребенку еще не было 6 лет, а на момент готовности паспорта РФ уже исполнилось 6 лет, то ребенок должен выехать вместе с вами в Россию и пройти процедуру дактилоскопии, независимо от того, оформляете вы ему собственный загранпаспорт РФ или нет.

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