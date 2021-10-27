Как жители Донбасса будут получать пенсии после отказа «Ощадбанка» продлевать срок действия карт переселенцев

Жители ДНР и ЛНР не смогут получать пенсии, не выехав на Украину за новыми картами «Ощадбанка». Фото: ГПСУ

В «Ощадбанке» напомнили, что с 1 января 2022 года прекратят дальнейшее автоматическое продление действия просроченных карт для жителей ДНР и ЛНР.

- В течение последних двух лет у всех клиентов банка была возможность получить перевыпущенные карты, которые с 12 марта 2020 года (с начала карантина) своевременно доставлялись и продолжают доставляться в отделения, — сообщили в пресс-службе «Ощадбанка».

При этом пенсии для жителей ДНР и ЛНР продолжат зачислять на новые банковские карты автоматически.

- Никто не отменяет зачисление этих средств. А воспользоваться человек сможет, когда придет и получит эту карточку, - отметили в банке.

«Ощадбанк» будет делать рассылку SMS-сообщений клиентам, карточки которых были автоматически продлены.

- Дата и конкретное время, когда нужно получить перевыпущенную карточку, будут указаны в тексте SMS, — уточнили в банке.

Если человек захочет выбрать другое время визита, он сможет записаться в отделение онлайн одним из следующих способов:

— через официальный сайт «Ощадбанка»;

— в чат-боте «Ощадбанк» приложений Telegram или Messenger;

— в контакт-центре по бесплатному номеру телефона — 800 210 800.

Тем временем, в подконтрольной Киеву Донецкой области почти 124 тысячи перевыпущенных банковских карт, которые находится в отделениях «Ощадбанка», не могут забрать пенсионеры ДНР. Об этом сообщила начальник областного управления «Ощадбанка» Светлана Ивенко.

- В Донецкой области насчитывается более 264 тысяч пенсионеров-переселенцев. Количество не полученных ими карточек составляет 123,5 тысячи, в том числе 39 тысяч – электронные пенсионные удостоверения, - сказала Ивенко.

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