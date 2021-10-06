В «Ощадбанке» предупредили жителей Донбасса, что в последний раз продлевают действие просроченных карт

Жителей ДНР и ЛНР вынуждают до нового года выезжать на Украину за картами «Ощадбанка». Фото: ГПСУ

С 1 января 2022 года «Ощадбанк» прекратит автоматическое продление просроченных карт жителей республик Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

- Карты внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), обслуживающихся по тарифному пакету «Мій рахунок», срок действия которых истекает во время карантина (до 31.12.2021), не будут блокироваться до 1 января 2022 года. Начиная с 1 января «Ощадбанк» прекратит автоматическое продление срока действия платежных карт ВПЛ, - разъяснили в банке.

Там уточнили, что «Ощадбанк» перевыпускает карты по графику и доставляет их в свои отделения.

- Если вы получили SMS от «Ощадбанка», то перевыпущенная карта уже в отделении. Дата и время, когда ее нужно забрать, указывается в тексте SMS. Если вы не сможете забрать новую карту, возможность снимать средства и рассчитываться старой картой останется только до 31 декабря, - предупредили в банке.

Напомним, что на Украине продлили карантин до конца года. Согласно постановлению Кабмина, банковские карты жителей ЛНР и ДНР не должны блокироваться на период адаптивного карантина в стране.

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