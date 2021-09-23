Кому из пенсионеров Донбасса нужно до конца сентября пройти идентификацию и верификацию в «Ощадбанке»

Для многих пожилых людей просто физически невозможно выехать на Украину для идентификации в «Ощадбанке» Фото: Юрий СОБОЛЕВ

В «Ощадбанке» сообщили, что клиентам необходимо до 30 сентября 2021 года посетить отделение с целью актуализации идентификационных данных и верификации для получения денег по текущим и депозитным счетам. Но не всех счетов, а только тех, по которым операции не проводились в течение трех и более лет. В пресс-службе банка уточнили, что при себе необходимо иметь паспорт и идентификационный код.

Если до назначенного срока клиент в банк не явится, то финучреждение причислит вклад к статичным (недвижимым). Также «Ощадбанк» будет считать, что клиент таким образом дал согласие на расторжение договора в соответствии с частью 2 статьи 1075 Гражданского кодекса Украины и закрытие счета.

В дальнейшем банк будет ежемесячно взыскивать из суммы недвижимого вклада комиссионное вознаграждение, предусмотренное тарифами АО «Ощадбанк».

Это решение распространяется и на жителей республик Донбасса, которые три года не пользовались своими текущими и депозитными счетами. Остальным пока не стоит беспокоиться. Тем более, что Кабинет министров Украины продлил адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации в стране до 31 декабря 2021 года. На этот период будет отсрочена идентификация и верификация переселенцев, которые получают пенсии и социальные пособия.

Однако очевидно, что власти Украины не будут бесконечно откладывать процедуру проверки пенсионеров из республик, которые получают в незалежной выплаты.

Не случайно 22 сентября в Кабмине приняли решение о запуске удаленной идентификации для пенсионеров, проживающих в ДНР и ЛНР.

Как уточнили в украинском правительстве, это позволит пожилым людям получать выплаты без обязательной физической идентификации в отделениях «Ощадбанка».

Дончане и луганчане теперь могут проходить эту процедуру путем авторизации в личном кабинете на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Авторизация должна проходить при помощи приложения «Дия. Подпись» («Дия ID»).

Отметим, что украинское Министерство цифровой трансформации разработало механизм удаленной квалифицированной электронной подписи (КЭП) «Дия. Подпись» («Дия ID»). Ее можно использовать в мобильном приложении Единого государственного вебпортала электронных услуг («Дия»).

Проблема в том, что для получения КЭП нужно опять-таки лично обратиться в отделение «Ощадбанка». Впрочем, если у человека есть ID-паспорт или биометрический загранпаспорт, то оформить подпись можно и в удаленном режиме (находясь в республике). Беда, что многие пожилые люди не в состоянии самостоятельно проделать такую операцию. И могут легко стать жертвой мошенников, которые вызовутся «помочь».

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