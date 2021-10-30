ВСУ обстреляли Горловку: ранены три мирных жителя

ВСУ обстреляли Горловку. Фото: штаб ООС

Сегодня, 30 октября, в Горловке ранены три мирных жителя в результате обстрела ВСУ.

- В результате вооруженной агрессии ВФУ в горловском поселке Гольмовский по адресу переулок Малый, 4 тяжелые ранения получили трое жителей поселка 1966, 1954, 1986 годов рождения. Состояние одного из пострадавших критическое, – написал глава администрации города Горловки Иван Приходько в своем телеграм-канале.

Обстоятельства артобстрела уточняют представители ДНР в СЦКК. В последнее время украинские военные в разы увеличили интенсивность обстрелов.

Напомним, что в настоящее время в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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