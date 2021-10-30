В Донецк прибыли военнослужащие второго призыва для прохождения службы. Фото: скриншот с видео УНМ ДНР

В Донецк в Высшее командно-войсковое училище имени Георгия Берегового прибыла группа военнослужащих второго призыва. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции (УНМ).

- На территории Высшего командно-войскового училища призывники будут осваивать воинские специальности, а также основы прохождения военной службы по призыву, - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Из военкоматов граждане прибыли на центральный сборный пункт Республиканского комиссариата, где оформили необходимые документы, прошли медосмотр и получили военную форму. Затем они отправились в Высшее командно-войсковое училище.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике второй призыв на военную службу начался с 1 октября. Он объявлен для граждан 1994-2003 годов рождения. Всего в этот раз призовут пятсот человек сроком на полгода.

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