Жители ДНР и ЛНР, которые собираются в Ростовскую область, столкнутся с новыми ограничениями из-за ковида

В нерабочую неделю в России особо не разгуляешься. Фото: Анастасия Селиванова

C 28 октября по 7 ноября в Ростовской области приостанавливается работа непродовольственных магазинов. Исключение сделали для магазинов, которые торгуют товарами первой необходимости, а также аптек и объектов, оказывающих услуги связи.

Полностью приостанавливают работу массажные, косметические и СПА-салоны, солярии, сауны, букмекерские конторы, физкультурно-оздоровительные комплексы и фитнес-клубы, бассейны, аквапарки, ледовые катки, боулинг-клубы, аттракционы, цирки, кинотеатры и дома культуры. Исключение сделали для театров и музеев.

Заведениям общепита запрещено принимать посетителей с 21:00 до 6:00. Зато разрешено осуществлять доставку либо работать на вынос.

Стрижка волос в парикмахерских разрешена.

Приостановлено оказание ветеринарных и стоматологических услуг, за исключением экстренной помощи. В свадебной церемонии в ЗАГСе могут участвовать не более 8 человек.

Тем временем, власти России заявили, что в нерабочую неделю не будут вводить ограничения на поездки жителей между регионами.

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