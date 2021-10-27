Украина предлагает жителям республик Донбасса привиться на территории незалежной, чтобы беспрепятственно пересекать границу

На Украине изменили правила въезда невакцинированных людей. Фото: ГПСУ

Правительство Украины сделало «бонус» для жителей республик Донбасса, которые въезжают с территории России. С 26 октября они могут не проходить самоизоляцию в случае предъявления приглашения на вакцинацию с украинским идентификатором. Изменения приняты постановлением Кабинета министров Украины № 1096 от 20 октября 2021 года.

ОЧЕРЕДНАЯ СПЕКУЛЯЦИЯ

Записаться на вакцинацию и получить необходимое приглашение можно в одном из центров вакцинации населения и пунктов прививки, расположенных на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей в территориальной близости к контрольным пунктам въезда-выезда (КПВВ).

Определенная выгода от такого «бонуса» есть для тех, кто часто ездит на Украину. Ведь вакцинированным не нужно сдавать тесты, устанавливать «ВДома» и уходить на самоизоляцию. В то же время в незалежной до сих пор не признают российскую вакцину «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Решение Киева по вакцинированию дончан и луганчан принято с определенным политическим подтекстом. Мол, смотрите, как в республиках все плохо с заболеваемостью коронавирусом и вакцинацией.

Депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский так прокомментировал спекуляции Киева по поводу заболеваемости.

- Украина в своем репертуаре, пытается рассказать, что у нас здесь ситуация хуже, катастрофа какая-то. На самом деле, точно такая ситуация, как на Украине. Такие же проблемы, за исключением того, что мы фактически находимся в постоянном режиме санкций, в условиях боевых действий, и не имеем таких возможностей, как на Украине приобретать необходимое оборудование и препараты. Никакой заботы о гражданах ДНР и ЛНР у них, конечно, в голове нет, - отметил Бердичевский.

САМОИЗОЛЯЦИЯ ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО НА 72 ЧАСА

Также в украинском Кабмине изменили общие правила въезда невакцинированных людей. Им, как и прежде, нужно установить мобильное приложение «ВДома». Но при этом приложение изменило свой функционал. Его устанавливают только на 72 часа (раньше было 14 дней) - до момента, пока человек сделает ПЦР-тест или тест на антиген. И самое важное – отпадет необходимость проходить контроль на основе данных геолокации и распознавания лица.

Для регистрации в приложении «ВДома» нужно указать фамилию, имя и отчество, серию и номер паспорта, место самоизоляции, а также номер телефона. После этого в течение 72 часов человек должен сделать ПЦР или антиген тест в лаборатории, которая верифицирована в Минздраве Украины. В приложении должен подтянуться отрицательный результат. После этого приложение можно удалить. В случае положительного результата нужно позвонить семейному врачу.

Если же человек по каким-либо причинам не сделал тест после пересечения границы, через 72 часа приложение деактивируется, а информация автоматически передается в полицию. Полицейские будут избирательно проверять пребывание в месте самоизоляции.

Если же человек не захочет устанавливать приложение, то гражданам Украины придется пройти 14-дневную обсервацию, а иностранцам откажут во въезде на территорию незалежной.

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