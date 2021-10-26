В ДНР борьба с ростом цен на продукты продолжается

Власти пытаются сдержать рост цен Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Стоимость продуктов питания в ДНР ставит новые рекорды. На Центральном рынке десяток куриных яиц торгуется за 100-110 рублей, куриное филе доходит до 370 рублей за килограмм. Подорожали даже яблоки, которые в это время года всегда были доступными.

Предприниматели винят во всем власти ДНР.

- Таможня много берет, что я сделаю, - говорит торговец Карим из Узбекистана, объясняя рост цен на свой товар. – Пока привезешь, пока растаможишь – вот и набегает.

В свою очередь, руководство Республики не устает рассказывать, что дело как раз в спекуляции.

По словам заместителя председателя Общественной палаты Екатерины Мартьяновой, бизнесмены скрывают происхождение товара и не платят налогов, прикрываясь постановлением парламента от 2015 года об упрощенном налогообложении. Одновременно завышают торговую надбавку .

Мартьянова заявила, что решением Единого экономического совета между ДНР и ЛНР была снижена таможенная пошлина с 5 до 1%.

- Это благоприятно повлияет на формирование цен на овощи, - утверждает Мартьянова.

Выход из положении власти Республики видят в государственном контроле за ценами. Эксперты же говорят, что это может вызвать дефицит продуктов питания, поскольку предприниматели не смирятся с потерей прибыли.

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