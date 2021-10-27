На шахте № 22 «Коммунарская» в ДНР травмирован горняк

Горноспасатели оказали неотложную медицинскую помощь пострадавшему шахтеру. Фото: МЧС ДНР

26 октября на шахте № 22 «Коммунарская», которая находится возле поселка Нижняя Крынка в Макеевке, получил травму 47-летний горняк. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- При сходе с ленты на посадочную площадку упал с лестницы горнорабочий 1974 года рождения, - говорится в сообщении.

Отмечается, что горноспасатели 3-го Государственного военизированного горноспасательного отряда Макеевки оказали неотложную медицинскую помощь пострадавшему и транспортировали его в учреждение здравоохранения.

От МЧС ДНР привлекались одна машина и двое сотрудников.

Напомним, что шахта № 22 «Коммунарская» входит в состав акционерного общества «Донбасс». Также в этом АО шахта «Щегловская Глубокая», которая расположена в Червоногвардейском районе Макеевки.

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