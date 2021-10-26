На шахте имени Засядько в Донецке из-за обстрела перебит газопровод

Это уже четвертый обстрел шахты за последние два месяца. Фото: mintek-dnr.ru

Сегодня утром в результате обстрела украинских войск был поврежден газопровод на шахте имени Засядько в Донецке. Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

- Разрывы снарядов сотрудники предприятия услышали в 07.05. К счастью, непосредственно по территории промплощадки прилетов не было, но серьезно пострадал отходящий дегазационный став, упало давление в уникальной когенерационной газовой станции шахты, - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что на работу предприятия обстрел не повлиял - горняки продолжают трудиться в штатном режиме. А специалисты уже приступили к ремонту поврежденного оборудования.

По данным наблюдателей СЦКК, обстрел велся со стороны подконтрольной Украине Авдеевки. Оттуда в направлении села Яковлевка Ясиноватского района ДНР, где расположена промышленная площадка предприятия, были выпущены двенадцать 120-миллиметровых мин.

Напомним, это уже 4-й обстрел территории шахты имени Засядько за последние два месяца. В прошлый раз предприятие попало под огонь украинских военных 30 сентября. Тогда горняки насчитали минимум 7 прилетов по Яковлевской промплощадке.

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