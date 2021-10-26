Появилось видео захвата Старомарьевки солдатами ВСУ

ФОТО: Штаб ООС

В социальных сетях появилось видео из захваченного украинскими войсками поселка Старомарьевка, находящегося в «серой зоне» на юге Республики.

На видео зафиксировано движение украинской бронетехники с развевающимися флагами. Военные эксперты говорят, что это может означать начало жесткой фазы войны между Украиной и ДНР.

Напомним, 26 октября в Тельмановском районе ВСУ захватили посёлок Старомарьевка.

По имеющимся данным, в посёлке проживают 180 человек, из них 37 - граждане РФ. Более половины этих жителей месяц назад голосовали на выборах депутатов Государственной Думы РФ.

По данным "КП", у людей сейчас забирают паспорта. Некоторые прячутся в подвалах.