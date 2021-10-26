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Политика26 октября 2021 18:43

Появилось видео захвата Старомарьевки солдатами ВСУ

Возможно это начало крупномасштабного наступления
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
ФОТО: Штаб ООС

ФОТО: Штаб ООС

В социальных сетях появилось видео из захваченного украинскими войсками поселка Старомарьевка, находящегося в «серой зоне» на юге Республики.

На видео зафиксировано движение украинской бронетехники с развевающимися флагами. Военные эксперты говорят, что это может означать начало жесткой фазы войны между Украиной и ДНР.

Напомним, 26 октября в Тельмановском районе ВСУ захватили посёлок Старомарьевка.

По имеющимся данным, в посёлке проживают 180 человек, из них 37 - граждане РФ. Более половины этих жителей месяц назад голосовали на выборах депутатов Государственной Думы РФ.

По данным "КП", у людей сейчас забирают паспорта. Некоторые прячутся в подвалах.

В Сеть попало видео передвижения украинской техники