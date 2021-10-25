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Политика25 октября 2021 11:36

ВСУ обстреляли Васильевку в ДНР

По населенному пункту киевские силовики выпустили 19 боеприпасом
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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ВСУ продолжают обстреливать. Фото: штаб ООС

ВСУ продолжают обстреливать. Фото: штаб ООС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Под огнем украинской армии оказалось село Васильевка на донецком направлении.

Для обстрела киевские силовики использовали гранатометы АГС, РПГ. Всего было выпущено 19 боеприпасов.

- Попытки ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины были проигнорированы украинской стороной, - сказали в представительстве Республики в СЦКК.

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