Донецкий ботанический сад приглашает на мистические экскурсии Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

30 и 31 октября Донецкий ботанический сад приглашает в увлекательное путешествие по сумракам джунглей. Начало - в 18.00.

- Днем оранжереи выглядят как тропический рай, но с наступлением сумерек это место преображается. Вечерняя экскурсия - это необычные ощущения, которые можно получить только раз в году, - рассказала «КП» сотрудник организационного отдела Наталья Балабенко.

В ботаническом саду расскажут о хищных плотоядных растениями и устрашающих тропических гигантах, о которых сложено немало легенд. Все это создает неповторимую мистическую атмосферу, в которую захочется погрузиться с головой. Из освещения – только фонарики. В вечерних таинственных сумерках посетители услышат легенды, поверья, связанные с экзотическими растениями, талисманами и зельями!

Посетить вечерние экскурсии можно только по предварительной записи, по номеру телефона (071) 320-64-94.