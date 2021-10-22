В Донецке мирный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ

Раненому была оказана необходимая медицинская помощь в ЦГБ №14 города Донецк Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петровском районе Донецка пострадал мирный житель. Мужчина получил осколочное ранение лопатки в результате очередного обстрела ВСУ. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Вечером вооруженные формирования Украины открыли огонь по западной окраине Донецка, в результате чего осколочное ранение левой лопаточной области получил мужчина 1984 года рождения, проживающий по адресу: улица Чехова, 19, - заявили наблюдатели.

В представительстве уточнили, что пострадавшего доставили в больницу. Раненому была оказана вся необходимая медицинская помощь врачами ЦГБ №14 города Донецк.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за утреннего обстрела ВСУ был обесточен поселок Старомихайловка под Донецком. Без света остались 1350 абонентов.

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