В ДНР увеличили число коек для пациентов, нуждающихся в респираторной поддержке

В 2020 году в ДНР хотели начать производство собственных аппаратов ИВЛ Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В медучреждения ДНР доставили дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и кислородные концентраторы. Благодаря этому удалось увеличить количество мет для пациентов, которые нуждаются в кислородной поддержке.

— Аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы, полученные ранее, доставлены в учреждения здравоохранения и введены в эксплуатацию, благодаря чему увеличено количество мест для пациентов, нуждающихся в респираторной поддержке, — рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко.

Также руководитель ведомства сообщил о планах по улучшению технического состояния линий подачи кислорода на территории Республики. В ближайшее время кислородопровод отремонтируют в Центральной городской клинической больнице №1. Это даст возможность обеспечить высокопоточным кислородом еще более 200 мест.

Несмотря на все прилагаемые усилия, способствовать стабилизации обстановки по заболеваемости COVID-19 могут только ограничительные мероприятия, принятые ранее по указу Главы ДНР.

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