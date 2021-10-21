ДНР ожидает в ноябре новую партию российской вакцины от коронавируса

В ДНР ожидают новую партию вакцины Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Двухкомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник V» и однокомпонентную «Спутник Лайт» привезут в Донецкую Народную Республику в следующем месяце. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения ДНР.

- В ноябре 2021 года ожидается очередная поставка вакцины от COVID-19: двухкомпонентная «Гам-КОВИД-ВАК» торговой марки «Спутник V» и однокомпонентная «Спутник Лайт», - сообщили в Минздраве ДНР.

Однако, когда именно привезут партию вакцины и сколько ожидается доз, в здравоохранительном ведомстве Республики не сообщают.

Первая партия препарата «Спутник V» прибыла в ДНР 31 января 2021 года, прививочная кампания началась на следующий день. Вторая партия вакцины, но уже однокомпонентной «Спутник Лайт» привезли в августе.

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