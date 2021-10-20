Коронавирус в ДНР, последние новости на 20 октября 2021 года: С начала пандемии Covid-19 унес жизни больше шести тысяч жителей Республики

За сутки коронавирус в ДНР выявили у 764 жителей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За сутки в Донецкой Народной Республике выявили 764 заболевших коронавирусом жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения ДНР.

- 19 октября проведено 1713 исследований, из них выявлено 739 случаев заболевания и у 25 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

Таким образом, по состоянию на 10.00 20 октября заболевших коронавирусной инфекцией на территории Донецкой Народной Республики – 77 513.

За все время 59 112 человек выздоровели от коронавируса.

Зарегистрировано 6044 летальных случаев.

Лечение продолжают 12 357 пациентов.

- Минздрав ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - заявили в здравоохранительном ведомстве.

Кроме этого, в Республике за сутки выявлено 373 случаев пневмоний, что на 49 меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 196.

- Всего на лечении 3916 пациентов с пневмониями, из них 1791 на кислородной поддержке , - рассказали в министерстве здравоохранения ДНР.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Донецкой Народной Республике крайне напряженная, завили в Минздраве.

- Несмотря на титанические усилия медработников, оказывающих помощь инфицированным пациентам, количество заболевших COVID-19 и пневмониями превышает возможности системы здравоохранения, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве отметили, что служба экстренной медицинской помощи не справляется с наплывом больных и не может обеспечить их своевременную госпитализацию в больницы.

- Также существенно возросло количество пациентов, которые нуждаются в кислородной поддержке, из-за чего в медучреждениях столкнулись с нехваткой кислорода, - сказали медики.

Из-за этого жителям Республики не рекомендуют посещать людные места, а также призывают строго соблюдать карантинные меры и своевременно прививаться от коронавируса, поскольку вакцинация снижает риск тяжелого протекания болезни и смертей.

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