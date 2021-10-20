Минздрав ДНР: Оптимальный интервал между прививками от COVID-19 и гриппа - один месяц

В ДНР продолжается вакцинация от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что прививку от гриппа можно будет сделать спустя месяц после введения вакцины от коронавируса.

- Оптимальным является интервал между прививками от COVID-19 и гриппа в один месяц, пока не будут получены данные исследований безопасности и эффективности вакцин при их одновременном введении, - говорится в сообщении Минздрава ДНР.

В здравоохранительном ведомстве Республики отметили, что прививочная кампания против гриппа начнется в Республике в ближайшее время.

Тем временем в ДНР продолжается вакцинация от коронавируса. В Республики планируют расширить количество прививочных кабинетов.

Напомним, что Глава Республики Денис Пушилин ревакцинаровался от Covid-19 российским препаратом.

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