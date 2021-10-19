В Донецке ограбили православный храм

Инцидент произошел в Ленинском районе столицы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке сотрудники полиции задержали 26-летнего жителя, который ограбил православный храм. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.

Согласно предварительной версии следствия, мужчина сумел проникнуть внутрь церкви, когда там никого не было. Злоумышленник повредил металлопластиковое окно и через него пробрался внутрь помещения. Там успел разживиться нехитрыми приходскими деньгами, однако далеко скрыться не смог - сотрудники Ленинского райотдела полиции вычислили личность вора и задержали его по «горячим следам».

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 164 УК ДНР - «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Теперь преступнику грозит лишение свободы сроком до пяти лет и выплата штрафа, - рассказали правоохранители.

Напомним, в Снежном полицейские задержали 36-летнего убийцу. Ревнивец забил до смерти пришедшего в гости соперника. За содеянное ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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