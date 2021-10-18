В Снежном по «горячим следам» задержан убийца

Стражи порядка нередко сталкиваются с убийствами на почве ревности. Фото: МВД ДНР

В дежурную часть Снежнянского горотдела полиции МВД ДНР от местной жительницы поступило сообщение о том, что в одном из частных домов обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти.

На месте происшествия сотрудники сектора уголовного розыска задержали неоднократно судимого 36-летнего подозреваемого.

- Местный житель пришел в гости к бывшей возлюбленной и ее сожителю для совместного распития спиртного. Между молодыми людьми возникла словесная перепалка, переросшая в драку. Под руку фигуранту попался фрагмент гидравлического шланга высокого давления, которым он нанес не меньше 50 ударов по телу оппонента, - рассказали в пресс-службе МВД ДНР.

Задержанный говорит, что не хотел убивать соперника. Однако даже искреннее раскаяние не отменяет наказание за такое тяжкое преступление, как убийство. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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