Денис Пушилин о ситуации с похищением Андрея Косяка: «Бездействие ОБСЕ создает колоссальную угрозу безопасности в Донбассе»

Глава ДНР заявил о необходимости урегулировать инцидент с захватом луганского наблюдателя. Фото: denis-pushilin.ru

Бездействие сотрудников ОБСЕ в деле с захватом в украинский плен луганского наблюдателя от СЦКК Андрея Косяка подрывает и без того хрупкое доверие к организации со стороны жителей Донбасса. Более того - создает опасный прецедент. Об этом заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Ситуация неминуемо создает риск еще большей эскалации действий Киева и колоссальную угрозу по многим аспектам - в частности, возможность проведения ремонтно-восстановительных работ на критически важных объектах инфраструктуры, - считает Денис Пушилин.

По его мнению, аргументы, которыми оперирует ОБСЕ в попытке оправдать собственную пассивность, являются абсолютно неуместными в условиях войны. Минскими соглашениями четко обозначена главная задача миссии - беспристрастно и непредвзято мониторить ситуацию и фиксировать нарушения договоренностей между сторонами конфликта.

- Однако, когда происходит вопиющий акт агрессии - похищение человека, имеющего неприкосновенный статус наблюдателя, в ОБСЕ заявляют о том, что если их сотрудники лично не присутствовали при этом инциденте, то якобы и в отчетах отражать его нельзя, а значит, можно и вовсе делать вид, что ничего не произошло. Это абсолютно неприемлемая позиция, - заявил Глава Донецкой Народной Республики.

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