Возможность подходит к концу: Жителей ДНР предупредили об изменениях в оформлении СНИЛС

СНИЛС нужен для взаимодействия с госорганами РФ, в том числе с системой Пенсионного фонда Фото: Елена ОДИНЦОВА

С середины ноября жители ДНР, имеющие гражданство РФ, больше не смогут оформить СНИЛС на территории Республики. Также не будет возможности получить здесь подтвержденную учетную запись на портале российских Госуслуг. Об этом сообщила депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики Анастасия Селиванова в своем телеграмм-канале.

- Если у вас есть паспорт Российской Федерации, и вы еще не оформили СНИЛС и подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги, то знайте: сделать это на территории ДНР, без выезда в РФ, можно только до 15 ноября, - заявила парламентарий.

По словам Селивановой, по истечении этой даты возможность получить СНИЛС без выезда сохранится лишь для тех, кто только подает документы на получение паспорта России.

- Остальные желающие смогут получить СНИЛС и подтвержденную учетную запись по стандартной процедуре - на территории Российской Федерации, - объяснила депутат.

Напомним, в Донецкой Народной Республике прием заявлений на СНИЛС и подтвержденную учетную запись на сайте Госуслуг без выезда в Россию стартовал 22 июня.

Читайте также

Цены на разтаможку автомобилей в ДНР вырастут с декабря

Пока жители Республики могут пользоваться услугой на прежних условиях (подробнее)