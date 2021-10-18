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Политика18 октября 2021 11:16

Директор завода алюминиевых профилей в Донецке - о пожаре в Куйбышевском районе: Обстрел не повлиял на работу предприятия

Завод алюминиевых профилей продолжает работать в штатном режиме
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ утром обстреляли Донецк. Фото: штаб ООС

ВСУ утром обстреляли Донецк. Фото: штаб ООС

Утренний обстрел Куйбышевского района Донецка не повлиял на работу расположенного там завода алюминиевых профилей. Об этом ДАН заявила его директор Елена Власенко.

Она отметила, что предприятие работает в штатном режиме, и выполняет текущие заказы.

- На территории завода пожара нет. Это в районе ПАО «Электроопторг», бывшего завода «Картол», примерно в километре от нас, - предположила Елена Власенко.

Напомним, что этим утром украинские силовики обстреляли север Донецка. Представительство ДНР в СЦКК заявило о повреждениях жилых домов и завода алюминиевых профилей.

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