Директор завода алюминиевых профилей в Донецке - о пожаре в Куйбышевском районе: Обстрел не повлиял на работу предприятия

ВСУ утром обстреляли Донецк. Фото: штаб ООС

Утренний обстрел Куйбышевского района Донецка не повлиял на работу расположенного там завода алюминиевых профилей. Об этом ДАН заявила его директор Елена Власенко.

Она отметила, что предприятие работает в штатном режиме, и выполняет текущие заказы.

- На территории завода пожара нет. Это в районе ПАО «Электроопторг», бывшего завода «Картол», примерно в километре от нас, - предположила Елена Власенко.

Напомним, что этим утром украинские силовики обстреляли север Донецка. Представительство ДНР в СЦКК заявило о повреждениях жилых домов и завода алюминиевых профилей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы устали терпеть беспредел ВСУ!»: В Донецке жители утроили пикет под окнами штаб-квартиры ОБСЕ

Люди возмущены бездействием международной миссии в отношении взятого в украинский плен Андрея Косяка (подробнее)