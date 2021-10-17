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Звезды17 октября 2021 21:29

Балетмейстер из ДНР выступил в качестве судьи на конкурсе мирового уровня в Сочи

Конкурс «Молодой балет мира», на котором Вадим Писарев был членом жюри, имеет многолетнюю историю
Екатерина Сорока
Екатерина Сорока
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Вадим Писарев стал одним из членов жюри конкурса мирового значения. Фото: Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко

Вадим Писарев стал одним из членов жюри конкурса мирового значения. Фото: Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко

С 11 октября в Сочи проходит VII Международный конкурс Юрия Григоровича «Молодой балет мира». Одним из членов жюри выступил художественный руководитель Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко, народный артист Украины Вадим Писарев.

Его коллегами по судейству указаны народные артисты СССР и России, заслуженные педагоги, художественные руководители известных театров и иностранные гости.

В этом году конкурс посвящен 150-летию со дня рождения выдающегося деятеля русской и мировой культуры Сергея Дягилева. Участвует более полусотни конкурсантов из десяти стран. Они соревнуются в двух возрастных категориях – младшая и старшая. Имена лауреатов конкурса станут известны в понедельник. Их представят в Краснодаре.

Международный конкурс Юрия Григоровича «Молодой балет мира» имеет длительную историю. Он проводится с 2006 года. Обычно в нем участвуют конкурсанты порядка из 17 стран мира.

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