Глава ДНР на открытии памятника Герою Республики – Мотороле: «Его подвиги войдут в учебники истории»

В Донецке открыли памятник Герою Республики – Мотороле. Фото: ДАН

В Киевском районе Донецка открыли памятник Герою Республики – Мотороле. На церемонии открытия присутствовал Глава ДНР Денис Пушилин. Руководитель государства отметил, что Арсен Павлов отдал жизнь за свободу народа Донбасса и Русский мир.

- Арсен оставил после себя очень много того, что позволяет жить Республике, заставляет его подразделение – «Спарту» снова и снова побеждать противника, - говорит Денис Владимирович. - Оставил после себя любящую семью и детей, настоящих друзей, которые его будут помнить всегда.

По словам Пушилина, Павлов отдал жизнь, чтобы русские люди могли просто прогуливаться, могли просто жить.

Уверен, что через десятилетия потомки будут читать о Павлове в учебниках истории, - подчеркнул Глава ДНР Денис Пушилин

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