В ЛНР уверены, что ОБСЕ способствует сокрытию доказательств похищения представителя СЦКК

До настоящего времени СММ ОБСЕ не обнародована информация о результатах видеомониторинга места похищения Косяка Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня утверждает, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ косвенно содействует сокрытию доказательств похищения украинскими боевиками офицера Андрея Косяка.

— До настоящего времени СММ ОБСЕ не обнародована информация о результатах видеомониторинга участка, где произошел факт незаконного пленения, — говорится в сообщении. — Камера СММ на этом участке находилась в исправном состоянии, и видео захвата заложника должно быть у представителей СММ. Но оно все еще не представлено общественности.

Кроме того, в уже имеющихся отчетах ОБСЕ о пленном говорят не как о наблюдателе Совместного центра, а называют «членом вооруженного формирования». Таким образом, ОБСЕ просто содействует дальнейшим террористическим действиям Украины в отношении жителей Народных Республик.

— Требуем от украинской стороны немедленного освобождения нашего наблюдателя! Ждем от СММ ОБСЕ действенных мер и заинтересованного участия в разрешении этого инцидента! — добавили в Представительстве ЛНР.

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