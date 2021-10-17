Замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ пообещал разобраться в инциденте с похищением офицера СЦКК

Марк Этерингтон посетил Луганск. Фото: ОБСЕ

Заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон во время своего визита в Луганск пообещал всесторонне изучить обстоятельства захвата украинскими боевиками офицера Представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Андрея Косяка.

— Господин Этерингтон смог дать заверения, что СММ предпринимает все возможное, чтобы всесторонне изучить обстоятельства инцидента, — рассказали в Министерстве иностранных дел ЛНР.

Также отмечается, что на встрече в Этерингтоном представители ЛНР потребовали немедленно освободить Андрея Косяка и отобразить в отчетах ОБСЕ все обстоятельства инцидента. При этом не забыв отметить тот факт, что наблюдатели миссии в Донбассе не отреагировали на это должным образом.

— Отсутствие реакции СММ ОБСЕ уже привели к ничтожности любых гарантий Украины и в этой связи к остановке реализации всех гуманитарных программ международных организаций вблизи линии разграничения, — добавили в дипломатическом ведомстве.

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