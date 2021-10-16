15 октября линию разграничения в Донбассе через КПП «Еленовка» пересекли 375 человек

КПВВ Еленовка Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В пятницу, 15 октября, на один день был открыт гуманитарный коридор на линии разграничения в Донбассе. Работал контрольно-пропускной пункт «Еленовка», который расположен югу от Донецка.

По данным министерства по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики КПВВ пересекли 375 человек.

- На территорию Республики в этот день было запущено 57 транспортных средств и 232 человека, на подконтрольную Украине территорию выпущено 21 транспортное средство и 143 человека, - говорится в сообщении.

Отмечается, что за медицинской помощью к сотрудникам МЧС Республики обратились 19 граждан.

Напомним, что для въезда на территорию ДНР необходимо иметь разрешение Межведомственного штаба, а для выезда – прописку на территории Украины. Въезд в Республику разрешается также лицам без прописки для участия в гуманитарной программе по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины либо при наличии гуманитарных и иных вынуждающих обстоятельств.

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