Коронавирус в ЛНР: За сутки зарегистрировано 44 смерти

За сутки в ЛНР зарегистрировали еще 115 заболевших коронавирусом Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За прошедшие сутки коронавирус в ЛНР выявили еще у 115 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 09.00 16 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 16 063, – говорится в сообщении.

В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус побороли 170 жителей.

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 11 812 человек, - сказали в здравоохранительном ведомстве.

За сутки зарегистрировано 44 летальных случая. За все время в ЛНР зафиксировано 1820 случаев смерти от коронавирусной инфекции.

В здравоохранительном ведомстве ЛНР рассказали, что лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжают 2431 пациент.

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