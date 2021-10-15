Из-за коронавируса в ЛНР обязали использовать рециркуляторы в помещениях

К новому учебному году школы Луганска уже закупили более 200 приборов для очистки воздуха Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за ухудшения эпидемической обстановки в Луганской Народной Республике чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия обязала граждан пользоваться рециркуляторами в помещениях с большим количеством людей. Об этом сообщила пресс-служба Правительства ЛНР.

- Комиссия внесла изменения в ранее утвержденные требования к организации работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, дополнив их пунктом об обязательном наличии рециркуляторов в объектах. Ранее их наличие носило рекомендательный характер, - рассказали там.

Тем временем в Республике продолжают фиксировать новые случаи заражения жителей коронавирусной инфекцией. За сутки ее обнаружили у 358 человек. Сообщают и о летальных исходах от COVID-19.

- Зарегистрировали 32 смерти, - сообщили в Минздраве.

В ведомстве также уточнили, что за все время пандемии подтвердили 15948 случаев заболевания коронавирусом в Республике. Уже прошли курс лечения и выздоровели в общей сложности 11642 жителя. А 1776 не смогли побороть болезнь.

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