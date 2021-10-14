Коронавирус в ЛНР: Пожилых людей просят оставаться дома и не подвергать себя опасности

Граждан старше 65 лет обязали соблюдать режим самоизоляции Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Пожилым жителям Луганской Народной Республики напомнили о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Об ужесточении карантинных мер сообщила чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве Республики.

- На основании указа Главы ЛНР от 13.03.2020 «О введении режима повышенной готовности», граждане в возрасте старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, - сказано в тексте сообщения.

Тем временем в ЛНР продолжают фиксировать новые случаи летальных исходов, связанных с коронавирусом.

- За сутки зарегистрировали в Республике 36 смертей от COVID-19, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

В ведомстве уточнили, что за все время пандемии подтвердили 15590 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Республике. Уже прошли курс лечения и выздоровели в общей сложности 11492 человека. А 1744 жителя не смогли побороть болезнь и скончались.

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