Омбудсмен ДНР Дарья Морозова о захороненных на кладбище «Овсяном» в Снежном неизвестных гражданах: «Погибли в ходе боевых действий»

Работы по эксгумации продолжаются Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Захороненные на кладбище «Овсяном» в Снежном граждане погибли в ходе боевых действий. Это были мирные жители. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ДНР, председатель комиссии по поиску без вести пропавших в Донбассе Дарья Морозова.

Дарья Васильевна отметила, что все люди были погребены в гражданское одежде, в которой они находились в момент смерти.

- На вещах зафиксированы следы ношения, повреждения от пуль и осколков, - говорит Морозова. - То есть речь идет о мирных жителях Донбасса, ставших безымянными жертвами украинской агрессии.

Работы по извлечению останков жертв агрессии вооруженных формирований Украины продолжаются. На кладбище «Овсяное» запланировано понятие еще двух тел.

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