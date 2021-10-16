В ЛНР изъяли из захоронения еще 44 жертвы агрессии ВСУ

Работы по поиску без вести пропавших продолжаются. Фото: спецгруппа ЛНР

В Луганской Народной Республике продолжатся работы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти. В районе поселка Видное представители рабочей группы изъяли из захоронения еще 44 жертвы агрессии вооруженных формирований Украины.

Отмечается, что захоронение было обнаружено на территории Луганска, вблизи трассы Т13-01.

- Осмотр судмедэкспертизы показал, что останки принадлежат мирным жителям, - говорится в сообщении рабочей группы.

Представители группы сделали все необходимые процедуры по отбору биологического материала для дальнейшей идентификации погибших.

Сообщить об одиночных или массовых захоронениях жертв украинской агрессии или о близких, пропавших в зоне боевых действий в Донбассе с апреля 2014 по настоящее время, можно по телефону горячей линии межведомственной рабочей группы +38 (072) 216 80 30 или в письме на электронную почту wg-img-lpr@ya.ru.

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