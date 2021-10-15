Погода в Донецке 16 октября: День обещает быть облачным, но без осадков

Солнце редко покажется за облаками - небо будет затянутым в течение всего дня Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Завтра в столице Донецкой Народной Республики солнце редко покажется за облаками - небо будет затянутым в течение всего дня. Осадков не предвидится, обещают синоптики.

Утром температура воздуха за окном составит +5…+9 градусов по Цельсию, днем воздух прогреется до +15…+17 градусов тепла.

Ветер восточный, с порывами до 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750-749 миллиметров ртутного столба.

16 октября православные верующие почитают память святого Дионисия Ареопагита - епископа Афинского. В народе этот день называли еще «Денисы Позимские» или «Хлебник». Наши предки верили, что первый снег выпадает за сорок дней до начала настоящей зимы, и в прежние времена в этот день действительно нередко случались первые зимние осадки в виде снега.

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