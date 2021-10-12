Донецкий диетолог Владимир Дорин о росте цен на картофель: Подорожал любимый продукт? Попробуйте что-то новое

Только на сельхозярмарках можно увидеть такие цены. Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Власти стремятся навести порядок с ценами, но рыночники стоят твердо - во многих местах картофель выставляют по необоснованно высоким ценам. Так что есть повод задуматься и о других новых продуктах.

- Главное преимущество всеми любимой картошки – она легко готовится и хорошо утоляет голод. А жареная или запеченная с салом даже слишком хорошо. Правда, потом так называемый «плохой» холестерин в крови растет, артериальное давление скачет и т.п. – но многие об этом не думают, - говорит Дорин. - Известно, что в Англии до появления картофеля люди ели много печеных яблок. Это был быстрый уличный перекус, вроде жареного пирожка сейчас. Потом из Америки привезли картофель – «земляное яблоко», как его называли – и все, низшие слои населения начали есть именно его. Есть даже гравюры тех веков с красноречивым названием «Поедатели картофеля», на них изображены очень бедные люди.

Рост цен на картофель дает шанс попробовать новое. Например, на железнодорожном рынке Донецка у выходцев из Средней Азии можно купить нут, маш, чечевицу и другие крупы, непривычные славянской культуре, но бывшие очень важными в культуре средиземноморской. Все слышали про средиземноморскую диету, которая увеличивает среднюю продолжительность и, главное, качество жизни. Бодрые старики-киприоты далеко за 80, ведущие активный образ жизни, даже изучались учеными неоднократно, семинары по ним проводились (с выездом на Кипр, так что участников было много).

Конечно, новые блюда придется учиться готовить и не всегда все получается с первого раза, но разнообразный рацион, как я не устаю говорить клиентам – главный путь к здоровью и нормальной фигуре. При умеренном количестве потребляемых калорий, разумеется.

Кстати, уменьшить потребление картофеля может оказаться также не просто, как и сладкой выпечки. Попробуйте, может вы у вас уже есть пищевая зависимость от этого овоща?

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