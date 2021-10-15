Коронавирус в ДНР обнаружили еще у 633 жителей

В Республике за сутки провели более 1200 исследований Фото: Павел МАРТИНЧИК

Еще 633 новых случая заражения коронавирусной инфекцией были зафиксированы в Донецкой Народной Республике. Такие данные предоставили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР за прошедший день.

- 14 октября на территории Республики были проведены 1244 исследования на COVID-19. Заражение коронавирусом подтвердилось в 600 случаях. Также на основании симптомов наличие инфекции в организме установили у 33 пациентов, - рассказали в ведомстве.

Таким образом, сейчас на лечении от COVID-19 в амбулаторных и стационарных условиях находятся 11347 пациентов. 57627 человек уже выписались из больниц после успешного прохождения курса лечения. За все время эпидемии в ДНР заражение коронавирусной инфекцией привело к 5766 смертельным исходам. Только за минувшие сутки эта болезнь унесла жизни 97 человек.

Медики напоминают, что коронавирус способен вызывать смертельно опасные осложнения, чаще всего в виде пневмоний. Только за прошедшие сутки в больницы обратились за помощью 399 жителей с воспалением легких. Из них врачи госпитализировали 210 человек.

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