У штаб-квартиры ОБСЕ в Донецке жители развернули пикет в поддержку Андрея Косяка

Участники акции держат в руках плакаты и скандируют: «Свободу Андрею!» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

У штаб-квартиры Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке жители развернули пикет с требованием освободить из украинского плена наблюдателя от ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка.

Участники акции собрались возле гостиницы «Park Inn», где располагается офис международной организации. Протестующие возмущены тем, что представители ОБСЕ закрывают глаза на захват украинскими военными офицера луганского представительства. Собравшиеся скандируют: «Свободу Андрею!» и требуют освобождения пленника.

Всего у донецкого офиса ОБСЕ в данный момент пребывают порядка ста человек, но люди подходят и дальше. В руках у пикетчиков плакаты «ОБСЕ, выполняйте свой мандат!», «Мы устали терпеть беспредел ВСУ» и другие.

Напомним, вчера Донецк направил в адрес ОБСЕ ноту против недопустимых действий Киева и попросил оказать содействие в немедленном освобождении взятого в плен украинскими силовиками наблюдателя ЛНР. В Республике напомнили, что подобные действия могут привести к эскалации конфликта в Донбассе.

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