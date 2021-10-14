17 гранат и мин: За сутки территорию ДНР обстреляли дважды

Днем ранее ВСУ три раза подвергли обстрелу территорию Республики. Фото: штаб «ООС»

За прошедшие сутки украинская армия дважды нарушала режим тишины на линии соприкосновения с Донецкой Народной Республикой. В ее направлении противник выпустил 17 боеприпасов. Об этом сообщили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под огнем оказались районы донецкого поселка шахты Трудовская, а также село Ленинское на юге Республики, - сообщили наблюдатели.

По данным сотрудников СЦКК, при обстрелах киевские военные использовали 82-миллиметровые минометы, гранатометы и стрелковое оружие. На обращения представительства ДНР об установлении режима тишины украинская сторона неизменно отвечала: «Обстрел не подтверждаем, РПО соблюдаем».

Тем временем в ЛНР украинские боевики захватили в плен сотрудника представительства Республики в СЦКК. Вооруженное нападение на наблюдателя Республики было совершено в районе Золотого.

Читайте также

Украина отказалась обсуждать новый вариант «дорожной карты» по Донбассу

Вместо этого представители Киева прибегли к уже традиционному методу - довели переговоры до абсурда (подробнее)