Для помощи в разминировании территорий специалисты МЧС ДНР привлекут специально обученных собак

Сейчас в распоряжении спасательного ведомства находятся 8 служебных собак. Фото: МЧС ДНР

При проведении минно-розыскных и поисково-спасательных работ, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций специалисты МЧС ДНР будут использовать помощь собак. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства Донецкой Народной Республики.

Сообщается, что в ближайшее время кинологи займутся тренировкой щенков редкой породы.

- Кроме уже опытных, неоднократно привлекавшихся к обследованию территорий собак в кинологической службе на данный момент содержатся два щенка бельгийской овчарки малинуа. В ближайшее время они приступят к тренировкам и пополнят ряды служебных собак, - рассказали работники службы.

Уточняется, что сейчас в распоряжении МЧС находятся 8 питомцев, среди которых четыре овчарки малинуа, немецкая овчарка, два лабрадора и кокер-спаниель. С начала этого года к их помощи прибегали более 500 раз. Успешно справляясь с поставленными задачами, четвероногие друзья показали себя прекрасными специалистами в проведении поисковых работ и обнаружении взрывоопасных предметов.

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