14 октября в Донецке будет мелкий дождь, +14 градусов

14 октября в Донецке будет сплошная облачность, пойдет мелкий дождь Фото: Олег ЗОЛОТО

В Донецке и Донецкой Народной Республике 14 октября будет сплошная облачность. Мелкий дождь.

По прогнозу синоптиков МЧС, температура воздуха будет колебаться от 12 до 14 градусов тепла.

В течение суток ветер будет дуть в западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

14 октября отмечается праздник Покрова Пресвятой Богородицы. У наших предков была первая встреча зимы. На Покров особое внимание уделяли ветру: если в этот день ветер с востока или севера - зима будет холодной; с юга - будет теплой; с запада - к снежной зиме; а если ветер переменчивый, то и зима будет непостоянной.

По прогнозам синоптиков, 15 октября в Донецке и ДНР будет облачно с прояснениями, станет чуть холоднее.

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