18 октября в ДНР будет временно прекращено телерадиовещание

Эфирное вещание временно приостановят. Фото: Минсвязи ДНР

В понедельник, 18 октября, в Донецкой Народной Республике эфирное вещание будет временно приостановлено в первой половине дня. Об этом сегодня сообщили в Министерстве связи Республики.

- «Радиотелевизионный передающий центр» предупреждает о том, что 18 октября 2021 года с 02.00 до 12.00 будет проводиться плановая ежеквартальная профилактика оборудования теле- и радиовещания», - говорится в сообщении Минсвязи.

В ведомстве добавили, что в это время вещание будет отсутствовать на всей территории Республики. Это касается как республиканских, так и российских телеканалов и радио.

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