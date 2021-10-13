Пресс-секретарь делегации ДНР в Контактной группе Владислав Московский: Украинская делегация на минских переговорах пребывает лишь для заполнения пауз

Следующая встреча состоится 27 октября. Фото: МИД ДНР

Украинская сторона откровенно уклонялась от работы в рамках сегодняшнего заседания Контактной группы, что привело к отсутствию предметных результатов по всем блокам вопросов по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь делегации ДНР в Контактной группе Владислав Московский.

Украинская сторона постоянно нарушает перемирие.

- Республика настаивает на том, что взаимодействие, контроль и координация должны осуществляться «на земле» исключительно между сторонами конфликта. А попытки Киева отмолчаться, привлечь к Координационному механизму третьих лиц - это всего лишь попытка снять с себя ответственность за совершенные нарушения режима прекращения огня и будущие нарушения положений дополнения к мерам, - говорится в сообщении.

Очевидно, что украинская делегация не способна работать в конструктивном ключе, а «весь смысл ее пребывания на переговорах сводится к заполнению пауз между докладами других делегаций нелепыми заявлениями и рассуждениям на околофилософские темы».

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