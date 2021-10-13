Украинские боевики нанесли минометный удар по Трудовским в Донецке

Украинские боевики нанесли минометный удар по Трудовским. Фото: штаб ООС

Сегодня, 13 октября, украинские боевики обстреляли из минометов поселок шахты «Трудовская», расположенный на западе Донецка. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Огонь был открыт днем из подконтрольной Киеву Марьинки. Было выпущено восемь мин калибром 82 миллиметра и пять боерипасов из РПГ, - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Напомним, что в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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