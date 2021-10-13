Чтобы не распространяли COVID-19: В ДНР полицейские начали проверять граждан, объекты торговли и предприятия

Правоохранители Республики начали проверять граждан, объекты торговли и предприятия

Заболевшие смертельно опасным заболеванием COVID-19 должны лечиться в госпитальной базе или дома. При этом выходить на улицу строго-настрого запрещено законом. За распространение новой коронавирусной инфекции предусмотрено наказание, вплоть до уголовной ответственности.

С 4 по 11 октября в ДНР стражи порядка провели 45 проверок соблюдения карантинных мер гражданами, находящимися на самоизоляции, а также более 310 объектов торговли, предприятий, учреждений и организаций.

- По результатам рейдов полицейские составили 372 административных протокола по фактам невыполнения правил поведения, противоэпидемических мер и требований, направленных на противодействие распространению COVID-19, в том числе 20 - в отношении ФЛП и должностных лиц. Вынесено 302 предупреждения, - сообщает пресс-служба МВД ДНР.

Правоохранители призывают граждан с пониманием относиться к действующим ограничениям и соблюдать санитарно-эпидемические нормы. Помните: от соблюдения мер предосторожности может зависеть ваша жизнь и здоровье, а также благополучие ваших родных и близких!

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