Водоснабжение Донбасса: Донецкая фильтровальная станция снова запущена

ДФС возобновила работу. Фото: Минстрой ДНР

Донецкая фильтровальная станция возобновила работу после проведения ремонтных работ. Об этом сегодня сообщил начальник отдела водоснабжения и водоотведения департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства ДНР Сергей Иванов.

- С 12 по 13 октября после остановки объекта с привлечением спецтехники была произведена замена задвижек на линии подачи воды в камеры реакции, устранены утечки на хозяйственно-бытовом трубопроводе станции, проведена ревизия линейных задвижек горизонтальных отстойников с перебивкой сальниковых уплотнений, устранены утечки на магистральном водоводе от Макеевской резервной насосной станции из-за 40-сантиметровой трещины, - сообщил Иванов.

По словам начальника отдела, работы выполнены в полном объеме. ДФС возобновляет работу в штатном режиме, на стабилизацию режима водоснабжения потребуется двое суток.

Для справки: станция находится вблизи Ясиноватой и обеспечивает водой города и поселки по обе стороны линии соприкосновения. Общее число потребителей превышает 400 тысяч человек.

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